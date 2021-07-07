ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО

С момента вспышки Covid-19 в Абхазии для всех пациентов, в том числе и с амбулаторного звена, анализы, рентгенографические и КТ-исследования проводятся бесплатно.

Сухум. 7 июля 2021. Абхъазия-Информ. За все исследования, проводимые в рамках лечения коронавирусной инфекции, платит государство. Об этом сообщает сайт Минздрава.

Место жительство или гражданство пациента в данном случае не имеет значение. Минздрав призвал все СМИ, освещающих данную тематику, воздержаться от необоснованных и недостоверных выводов и напомнил, что диагностика и лечение коронавирусной инфекции российских туристов в медучреждениях Абхазии проводится бесплатно.

Исключение составляют пациенты, обращающиеся в коммерческие лаборатории и докторам работающим в них.