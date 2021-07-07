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Абхазия Информ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО

Новости Среда, 07 июля 2021 15:36
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО

Сухум. 7 июля 2021. Абхъазия-Информ. За все исследования, проводимые в рамках лечения коронавирусной инфекции, платит государство. Об этом сообщает сайт Минздрава.

С момента вспышки Covid-19 в Абхазии для всех пациентов, в том числе и с амбулаторного звена, анализы, рентгенографические и КТ-исследования проводятся бесплатно.

Место жительство или гражданство пациента в данном случае не имеет значение. Минздрав призвал все СМИ, освещающих данную тематику, воздержаться от необоснованных и недостоверных выводов и напомнил, что диагностика и лечение коронавирусной инфекции российских туристов в медучреждениях Абхазии проводится бесплатно.

Исключение составляют пациенты, обращающиеся в коммерческие лаборатории и докторам работающим в них.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 07 июля 2021 15:41

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