ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО
Сухум. 7 июля 2021. Абхъазия-Информ. За все исследования, проводимые в рамках лечения коронавирусной инфекции, платит государство. Об этом сообщает сайт Минздрава.
С момента вспышки Covid-19 в Абхазии для всех пациентов, в том числе и с амбулаторного звена, анализы, рентгенографические и КТ-исследования проводятся бесплатно.
Место жительство или гражданство пациента в данном случае не имеет значение. Минздрав призвал все СМИ, освещающих данную тематику, воздержаться от необоснованных и недостоверных выводов и напомнил, что диагностика и лечение коронавирусной инфекции российских туристов в медучреждениях Абхазии проводится бесплатно.
Исключение составляют пациенты, обращающиеся в коммерческие лаборатории и докторам работающим в них.
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