НЕЛЛИ ЛАГВИЛАВА ПОСАЖЕНА ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

По версии органа предварительного расследования вышеназванные лица, получая химио-гармоно препараты в соответствии с Государственной программой по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных, действующей на территории Республики Абхазия с 2004 года в целях обеспечения оказания квалифицированной специализированной помощи, рационального использования и применения противоопухолевых лекарственных препаратов, путем внесениях заведомо ложных сведений в амбулаторные карты больных и реестр по оплате медицинских услуг, необоснованно списывали на пациентов химиопрепараты, в связи с чем, был причинен ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Абхазия.

Согласно постановлению Сухумского городского суда, в отношении Нелли Лагвилава была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и двадцать два дня со дня принятия настоящего решения, то есть до 28 августа 2021 года.

В рамках настоящего дела осуществляется уголовное расследование в отношении главного врача ГУ МЗ Республики Абхазия «Национального онкологического центра» Льва Аргун и старшей медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири.

Данное постановление может быть обжаловано в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия, через Сухумский городской суд, в течении 3 суток со дня его вынесения.