НЕЛЛИ ЛАГВИЛАВА ПОСАЖЕНА ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ
Сухум. 7 июля 2021. Абхъазия-Информ. Сухумский городской суд рассмотрел ходатайство следственного управления МВД Республики Абхазия в отношении Нелли Лагвилава.
Настоящее уголовное дело возбуждено следственным управлением МВД Республики Абхазия в отношении главного врача ГУ МЗ Республики Абхазия «Национального онкологического центра» Льва Аргун, заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава и старшей медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 157 УК Республики Абхазия.
По версии органа предварительного расследования вышеназванные лица, получая химио-гармоно препараты в соответствии с Государственной программой по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных, действующей на территории Республики Абхазия с 2004 года в целях обеспечения оказания квалифицированной специализированной помощи, рационального использования и применения противоопухолевых лекарственных препаратов, путем внесениях заведомо ложных сведений в амбулаторные карты больных и реестр по оплате медицинских услуг, необоснованно списывали на пациентов химиопрепараты, в связи с чем, был причинен ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Абхазия.
Согласно постановлению Сухумского городского суда, в отношении Нелли Лагвилава была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и двадцать два дня со дня принятия настоящего решения, то есть до 28 августа 2021 года.
В рамках настоящего дела осуществляется уголовное расследование в отношении главного врача ГУ МЗ Республики Абхазия «Национального онкологического центра» Льва Аргун и старшей медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири.
Данное постановление может быть обжаловано в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия, через Сухумский городской суд, в течении 3 суток со дня его вынесения.
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