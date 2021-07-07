КТ В ГУДАУТСКОМ КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ ЗАПУЩЕН В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

Сегодня КТ запустили в тестовом режиме, мастера будут наблюдать за ним в течение дня, для выявления возможных сбоев.



Компьютерный томограф планируют начать использовать в течение одного-двух дней, но специалисты отметили, что на первоначальном этапе перегружать аппарат не стоит.



Глава Минздрава отметил, что томограф необходимо ввести в эксплуатацию как можно скорее, так как в нем нуждаются наши пациенты.

Об этом сообщает Минздрав Абхазии.