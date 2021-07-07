КТ В ГУДАУТСКОМ КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ ЗАПУЩЕН В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ
Сухум. 7 июля 2021. Абхазия-Информ. Эдуард Бутба проверил, как проходит работа над устранением неполадок компьютерного томографа, у которого на прошлой неделе из-за перепада электроэнергии слетело программное обеспечение.
Установкой нового программного обеспечения занимаются специалисты из Белоруссии.
Сегодня КТ запустили в тестовом режиме, мастера будут наблюдать за ним в течение дня, для выявления возможных сбоев.
Компьютерный томограф планируют начать использовать в течение одного-двух дней, но специалисты отметили, что на первоначальном этапе перегружать аппарат не стоит.
Глава Минздрава отметил, что томограф необходимо ввести в эксплуатацию как можно скорее, так как в нем нуждаются наши пациенты.
Об этом сообщает Минздрав Абхазии.