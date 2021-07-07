ПОИСКИ УТОНУВШЕЙ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сухум. 7 июля 2021. Абхазия-Информ. Поиски россиянки Тамары Молчановой в акватории Гагрского района продолжаются. Однако пока безрезультатно.

Тем временем в Пицунду прибыл муж Тамары Молчановой вместе с семилетней дочерью, которая накануне была спасена и направлена спасателями МЧС Абхазии в 9-ую детскую больницу г. Сочи.

По словам специалистов, девочка нуждается в серьезной психологической помощи, состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии, в том числе психолог, направлены к месту пребывания родственников пропавшей Тамары Молчановой.