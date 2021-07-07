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Абхазия Информ

«АБХАЗСКИЙ ШТОРМ» В ОЧАМЧЫРЕ

Новости Среда, 07 июля 2021 20:39
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«АБХАЗСКИЙ ШТОРМ» В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 7 июля 2021. Абхазия-Информ. С 5 по 12 июля в Очамчыре проходят ежегодные учебно-тренировочные сборы «Абхазский шторм» по ударной технике, под руководством тренера высшей категории России, главного тренера Волгоградской области по каратэ кекусинкай и кикбоксингу, обладателя черного пояса 1 дан, чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу, обладателя Кубка мира по кикбоксингу Рамиля Исмаилова.

В сборах принимают участие спортсмены отделений Федерации каратэ кекусинкай Республики Абхазия из городов Сухум, Очамчыра и пос. Агудзера, совместно со спортсменами Федерации кекусинкай Волгоградской области. Среди них мастер спорта России, пятикратный победитель первенства России, двукратный победитель первенства Европы, трехкратный победитель первенства мира, обладатель кубка мира среди молодежи, лучший боец первенства России среди юниоров 2019 года – Мамедов Тельман, двукратный серебряный призер первенства России, бронзовый призер Кубка мира, двукратный победитель Всероссийского турнира «Кубок Шихана» - Данила Букреев и победитель первенства России среди юниоров, победитель первенства Европы, серебряный призер первенства мира, чемпион России среди мужчин и среди профессионалов – Магомед Махамаев.

Сухум представляют воспитанники секции каратэ кекусинкай Управления по делам молодежи и спорта Администрации города.

Сборы проводятся Федерацией каратэ кекусинкай Республики Абхазия при поддержке отдела молодежи и спорта Администрации Очамчырского района.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 07 июля 2021 20:41

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