ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

Конкурс будет проходить в социальных сетях Instagram, Facebook и ВКонтакте.

Сухум. 7 июля 2021. Абхазия-Информ. В преддверии празднования Дня Государственного флага Республики Абхазия, Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту запускает фотоконкурс «Символ Гордости».

К участию приглашаются все желающие. Главное условие — сделать самую креативную и интересную фотографию с флагом нашей страны!

Необходимо до 20 июля разместить у себя на странице конкурсное фото с хештегом #СимволГордости.

20 июля жюри выберет три фотографии, которые будут опубликованы на официальных страницах Госкомитета.

Далее, в течение суток, чье фото наберет больше «лайков», станет победителем и получит главный приз - сертификат на сумму 20 000 рублей на приобретение любой техники в магазине «Эксперт».

Участвуйте и побеждайте!