ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 179 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 7 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 499 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 179 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 108 человек. В тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 28, в Гагрской ЦРБ – 39, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ 6 июля скончалась женщина 56 лет .
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 18341 человек. Зарегистрировано 256 летальных случаев. Выздоровели 15640 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.