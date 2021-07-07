ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 179 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 7 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 499 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 179 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 108 человек. В тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 28, в Гагрской ЦРБ – 39, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.