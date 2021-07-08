БЕСЛАН ЭШБА ПОБЛАГОДАРИЛ СЛУЖБЫ ГОРОДА ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА

Вся информация по адресам, количеству пострадавших домов будет обработана. Беслан Эшба призывает граждан своевременно обращаться для фиксации ущерба, нанесенного стихией. «Горстройпроект» Администрации города Сухум устраняет последствия стихии в многоквартирных домах и учреждениях образования и здравоохранения.

Сухум. 8 июля 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба провел очередное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. Беслан Эшба отметил, что продолжают поступать заявления от жителей города, которые пострадали в результате урагана 4 июля. Также домоуправления принимают заявления, которые затем направляются в Администрацию города.

Завершены работы по восстановлению кровли Республиканской детской больницы и сухумской городской клинической больницы. Работы продолжаются в детских садах и школах.

Беслан Эшба отметил, что по тем домам и зданиям, где не удастся справиться своими силами, материалы будут переданы в Кабинет министров. Например, по ущербу, нанесенному кровле Индустриального колледжа. Что касается энергоснабжения города, аварии устранены, остались только локальные проблемы.

«Не осталось ни одного района, отключенного от энергосети. По линии электропередач вопрос решён, также сняты проблемы с обеспечением уличного освещения», - сказал Беслан Эшба.

Троллейбусное движение на Маяк восстановлено частично. Троллейбусы будут ходить с Маяка до улицы Аидгылара и обратно.

Беслан Эшба поблагодарил все службы города, занимавшиеся наведением порядка в столице за слаженную работу. Им удалось за короткий промежуток времени очистить улицы города от последствий стихийного бедствия.

«Хочу выразить благодарность всем, кто работал – это и «Благоустройство», и работники домоуправлений, наш аппарат, компании, которые с нами работают. В непростое время, практически за двое суток, большую часть города нам удалось привести в порядок. Усилия должны быть направлены на те места, где остались поваленные деревья», - сказал Беслан Эшба.

Мэр Сухума поручил Департаменту жилищно-коммунального хозяйства подготовить регламент действий служб города на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.



Об этом сообщает сайт столицы.