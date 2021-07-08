ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В РОССИЮ ПОРЯДКА 1000 ПАЧЕК СОКРЫТЫХ В ТАЙНИКАХ СИГАРЕТ

В ходе таможенного контроля транспортное средство было направлено на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам осмотра были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля зоны.

При последующем таможенном досмотре было установлено, что в машине находится множество тайников с табачной продукцией. Сигареты были спрятаны под обшивкой задних дверей, в обшивке потолка за панелью потолочного салонного освещения, под крыльями передних колес, под обшивкой двери багажного отделения, под крышкой запасного колеса. Из всех тайников было изъято 998 пачек сигарет (19 960 штук) марок «MANCHESTER», «KING».

Табачная продукция была приобретена на территории Республики Абхазия, перемещалась в коммерческих целях для реализации в России. Незаконно перемещаемые сигареты и автомобиль изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

С начала курортного сезона (с 1 мая этого года) по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС возбуждено более 70 дел об административных правонарушениях. Всего с начала 2021 г. по данным фактам возбуждено более 160 дел об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции составляет порядка 100 тысяч сигарет.