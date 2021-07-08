СЭС НЕ ВЫДАЕТ СПРАВКИ НА ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ АБХАЗИИ

Сухум. 8 июля 2021. Абхазия-Информ. Лаборатория Государственной санитарно-эпидемиологической службы работает только для лечебных учреждений Абхазии, в режиме строгой ограниченности приема проб. Никаких справок на выезд без соответствующих медицинских показаний и направления Министерства здравоохранения в лечебные учреждения, СЭС не выдает.

Все усилия лаборатории Государственной санитарной службы направлены на исследование биоматериала граждан, пребывающих в стационарах медучреждений республики и проходящих амбулаторное лечение по медицинским показаниям.

Об этом сообщает сайт Минздрава.