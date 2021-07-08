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Абхазия Информ

ПЛАН МНС ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 117,5%

Новости Четверг, 08 июля 2021 11:34
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ПЛАН МНС ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 117,5%

Сухум. 8 июля 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за шесть месяцев 2021 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1240,3 млн. руб. при плане 1055,8 млн. руб. Выполнение составило 117,5%.

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 184,4 млн. руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 125,5%, что в суммарном выражении составила 252,2 млн.руб.

Поступления налоговых платежей по районам за шесть месяцев 2021 года составили:

По г. Сухум – при плане 664,6 млн. руб. поступило 709,7 млн. руб. выполнение 106,8%

По Гагрскому району – при плане 152,1 млн. руб. поступило 229 млн. руб. выполнение 150,6%

По Гудаутскому району – при плане 61,6 млн. руб. поступило 84,9 млн. руб. выполнение 137,7%

По Сухумскому району – при плане 48,3 млн. руб. поступило 91,4 млн. руб. выполнение 189,3%

По Гулрыпшскому району – при плане 23,1 млн. руб. поступило 35,7 млн. руб. выполнение 154,7%

По Очамчырскому району – при плане 78,5 млн. руб. поступило 58,6 млн. руб. выполнение 74,7%

По Ткуарчалскому району – при плане 9,6 млн. руб. поступило 10,3 млн. руб. выполнение 107,5%

По Галскому району – при плане 17,9 млн. руб. поступило 20,5 млн. руб. выполнение 114,3%

Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за июнь текущего года составили – 214,6 млн.руб. при плане 190,9 млн.руб. Выполнение плана за июнь 2021 г. составило – 112,4 %.

Об этом сообщает сайт министерства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 08 июля 2021 11:37

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