ПЛАН МНС ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 117,5%
Сухум. 8 июля 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за шесть месяцев 2021 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1240,3 млн. руб. при плане 1055,8 млн. руб. Выполнение составило 117,5%.
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 184,4 млн. руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 125,5%, что в суммарном выражении составила 252,2 млн.руб.
Поступления налоговых платежей по районам за шесть месяцев 2021 года составили:
По г. Сухум – при плане 664,6 млн. руб. поступило 709,7 млн. руб. выполнение 106,8%
По Гагрскому району – при плане 152,1 млн. руб. поступило 229 млн. руб. выполнение 150,6%
По Гудаутскому району – при плане 61,6 млн. руб. поступило 84,9 млн. руб. выполнение 137,7%
По Сухумскому району – при плане 48,3 млн. руб. поступило 91,4 млн. руб. выполнение 189,3%
По Гулрыпшскому району – при плане 23,1 млн. руб. поступило 35,7 млн. руб. выполнение 154,7%
По Очамчырскому району – при плане 78,5 млн. руб. поступило 58,6 млн. руб. выполнение 74,7%
По Ткуарчалскому району – при плане 9,6 млн. руб. поступило 10,3 млн. руб. выполнение 107,5%
По Галскому району – при плане 17,9 млн. руб. поступило 20,5 млн. руб. выполнение 114,3%
Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за июнь текущего года составили – 214,6 млн.руб. при плане 190,9 млн.руб. Выполнение плана за июнь 2021 г. составило – 112,4 %.
Об этом сообщает сайт министерства.