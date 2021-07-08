ПЛАН МНС ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 117,5%

Сухум. 8 июля 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за шесть месяцев 2021 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1240,3 млн. руб. при плане 1055,8 млн. руб. Выполнение составило 117,5%.

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 184,4 млн. руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 125,5%, что в суммарном выражении составила 252,2 млн.руб.

Поступления налоговых платежей по районам за шесть месяцев 2021 года составили: