КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СУХУМЕ ЗАВЕРШЕНА

Сухум. 8 июля 2021. Абхазия-Информ. Начальник столичного управления здравоохранения Ирма Воуба сообщила сообщила, что в Сухуме компания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась.



«Запись на вакцинацию приостановлена. При этом, есть граждане, которые ожидают второй этап вакцинации», – сказала она.



По ее словам, побочных эффектов от вакцины не выявлено ни у одного человека, кампания прошла хорошо.



Всего в городе Сухум было провакцинировано 2995 человек.

