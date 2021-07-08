КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СУХУМЕ ЗАВЕРШЕНА
Сухум. 8 июля 2021. Абхазия-Информ. Начальник столичного управления здравоохранения Ирма Воуба сообщила сообщила, что в Сухуме компания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась.
«Запись на вакцинацию приостановлена. При этом, есть граждане, которые ожидают второй этап вакцинации», – сказала она.
По ее словам, побочных эффектов от вакцины не выявлено ни у одного человека, кампания прошла хорошо.
Всего в городе Сухум было провакцинировано 2995 человек.
В городской клинической больнице – 835.
В Сухумской поликлинике №1 – 1399.
В поликлинике № 3 (Синоп) – 761.
Сухумская поликлиника моряков – 110.
Республиканская больница МЗ РА – 256.
Сухумская районная поликлиника № 3 – 360.
Руководством и правительством Абхазии ведутся интенсивные переговоры с Российской Федерацией о поставке новой партии вакцины.
О датах поступления вакцины в Абхазию населению сообщим по мере поступления новой информации.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.