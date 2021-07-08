ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

Сухум. 8 июля 2021. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, в целях защиты здоровья населения Республики Абхазия от короновирусной инфекции СOVID-19, министром культуры Агрба Г. Э. издан приказ о приостановлении с 12 июля 2021 г. деятельности подведомственных учреждений культуры (театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей и образовательных учреждений).

Об этом сообщает сайт Минкультуры.