ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ
Новости Четверг, 08 июля 2021 16:49
Сухум. 8 июля 2021. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, в целях защиты здоровья населения Республики Абхазия от короновирусной инфекции СOVID-19, министром культуры Агрба Г. Э. издан приказ о приостановлении с 12 июля 2021 г. деятельности подведомственных учреждений культуры (театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей и образовательных учреждений).
Об этом сообщает сайт Минкультуры.
Последнее от Super User
- КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СУХУМЕ ЗАВЕРШЕНА
- ПЛАН МНС ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 117,5%
- СЭС НЕ ВЫДАЕТ СПРАВКИ НА ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ АБХАЗИИ
- ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В РОССИЮ ПОРЯДКА 1000 ПАЧЕК СОКРЫТЫХ В ТАЙНИКАХ СИГАРЕТ
- БЕСЛАН ЭШБА ПОБЛАГОДАРИЛ СЛУЖБЫ ГОРОДА ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА