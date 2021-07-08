АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛА КОВИДНЫМ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Сухум. 8 июля 2021. Абхазия-Информ. Председатель общественной организации «Армянская община Абхазии» Галуст Трапизонян от имени организации передал Министерству здравоохранения 600 тысяч рублей на нужды двух ковидных медучреждении страны – Сухумской инфекционной больницы и Гудаутской ЦРБ.
«Я думаю, эти деньги сейчас необходимы этим больницам. Я сам проходил лечение от коронавирусной инфекции в Гаграх и знаю, что это такое, как трудно медикам, особенно в «красных зонах». Поэтому у Армянской общины Абхазии есть желание поддержать медучреждения страны», - отметил Трапизонян.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил Армянскую общину за оказанную помощь.
«Эти финансы будут направлены на покупку необходимых медикаментов для пациентов, нуждающихся в лечении от Covid-19. Спасибо вам за вашу поддержку», - отметил глава Минздрава.
Об этом сообщает сайт Минздрава.