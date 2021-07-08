ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВАЮТ К РАЗРАБОТКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА

Принятие совместного документа стало возможным благодаря инициативе РОО «Аидгылара» от 22 марта 2021 года «О политической амнистии и путях выхода из политического кризиса».

Сухум. 8 июля 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме лидеры политических партий и общественных организаций подписали совместный документ о путях достижения социального согласия и стабилизации общественно-политической обстановки в стране.

Итогом многочисленных консультаций и переговоров с участием как провластных, так и оппозиционных политических и общественных организаций явилось совместное обращение к Президенту Абхазии с призывом о разработке Общественного договора между политическими силами, в котором были бы определены основные правила игры и цивилизованной политической конкуренции.

Документ подписали 15 руководителей парйтий и организаций.

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Президенту Республики Абхазия

Бжания А.Г.

Уважаемый Аслан Георгиевич!

Вы, как гарант Конституции Республики Абхазия, Верховный Главнокомандующий не раз озвучивали и подтверждали готовность к конструктивному диалогу со всеми политическими силами общества, что мы, несомненно, приветствуем.

В свою очередь РОО "Аидгылара" выступила с инициативой по стабилизации внутриполитической обстановки в стране, выстраиванию диалога между властью и оппозиционными силами, а также формированию цивилизованной политической культуры в государстве.

Консультации, проводимые с марта 2021 года по настоящее время при участии представителя Администрации Президента РФ, подтвердили актуальность поднятых вопросов и получили широкий отклик в обществе для практической реализации данной инициативы.

В процессе консультаций, нижеподписавшиеся политические партии и общественные организации подтвердили готовность к конструктивному диалогу для стабильного развития государства.

Осознавая реальность угроз для нашего государства, без оглядки на политические взгляды, считаем необходимым поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в государстве.

Мы призываем и другие политические партии, и общественные организации поддержать данную инициативу. Такие консультации способствуют консолидации общества и открывают большие перспективы к переходу к здоровой политической конкуренции.

Мы рассчитываем на Вашу поддержку в практической реализации подобных диалогов.

«Амцахара»

ПП «Единая Абхазия»

ОО «Абааш»

Народная Партия Абхазии

Коммунистическая партия Абхазии

РПП «Акзаара»

ОО «Русская община Абхазии»

ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии»

ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий»

Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»

ОО «Справедливая Абхазия»

Фонд Международного делового сотрудничества

ОО «Абхазский союз ветеранов Афганистана»

ОО «Армянская община Республики Абхазия»

РОО «Аидгылара»

08 июля 2021 года