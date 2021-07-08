ПУТИН ОТМЕНИЛ УКАЗ О ЗАПРЕТЕ ЧАРТЕРНЫХ ПОЛЕТОВ НА КУРОРТЫ ЕГИПТА

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

В своей последней версии указ, который отменен нынешним решением Путина, допускал только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. Отмененный указ содержал также рекомендацию туроператорам и турагентам на время действия запрета на авиаперевозки воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, который предусматривает воздушные перевозки (в том числе коммерческие) на территорию Арабской Республики Египет, за исключением Каира.