ПУТИН ОТМЕНИЛ УКАЗ О ЗАПРЕТЕ ЧАРТЕРНЫХ ПОЛЕТОВ НА КУРОРТЫ ЕГИПТА
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
В своей последней версии указ, который отменен нынешним решением Путина, допускал только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. Отмененный указ содержал также рекомендацию туроператорам и турагентам на время действия запрета на авиаперевозки воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, который предусматривает воздушные перевозки (в том числе коммерческие) на территорию Арабской Республики Египет, за исключением Каира.
Теперь эти ограничения прекращают действовать.
Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейхав Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
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