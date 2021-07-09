ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 18505 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 8 июля проведено у 458 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 164 из них. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 115 человек. В тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 37 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 28, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.