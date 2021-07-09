ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 18505 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 8 июля проведено у 458 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 164 из них. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 115 человек. В тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 37 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 28, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ 7 июля скончался мужчина 86 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 18505 человек. Зарегистрировано 257 летальных случаев. Выздоровели 15677 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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