СОВМЕСТНЫЕ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. Артиллерийские подразделения Министерства обороны Республики Абхазия совместно с военнослужащими российской военной базы Южного военного округа выполнили боевые стрельбы и ряд тактических задач на полигоне «Цабал».

В ходе учений артиллерийские расчеты выполняли упражнения стрельб, отработали ряд нормативов по управлению огнем, а также тактические маневры с учетом опыта современных военных конфликтов.

Перед практической частью занятия, с военнослужащими был проведен инструктаж, а также произведена поэтапная отработка каждого элемента в отдельности.