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Абхазия Информ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Новости Пятница, 09 июля 2021 12:05
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. В период  с 1 января 2021 года по 30.06.2021 года Государственной миграционной службой Республики Абхазия была проделана следующая работа:

Принято всего заявлений от иностранных граждан для получения визы – 1400

Принято всего ходатайств о выдаче приглашения на въезд в РА – 16

Принято всего заявлений о продлении срока действия визы – 1400

Уплачена госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РА – 17 200 руб.

Уплачено госпошлины за выдачу рабочих виз – 5 181 000 руб.

Поставлено на миграционный учет – 496

Прошли медицинское обследование – 1458 человек

Выявлено:

ВИЧ-инфицированных – 5

Больных с гепатитом В – 94

Больных с гепатитом С - 20

Легализовано (Принято заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов) – 1382

из них патентов – 288

в том числе заявлений от иностранных граждан женского пола – 305

Принято всего заявлений от работодателей – 130

Уплачена государственная пошлина иностранными гражданами за выдачу разрешений на работу на сумму – 5 132 500 руб.

Уплачена государственная пошлина иностранными гражданами за выдачу патента на сумму – 2 125 492 руб.

Уплачена государственная пошлина работодателями за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы на сумму – 3 154 000 руб.

Направлено в суд в административном порядке – 37

Направлено в Арбитражный суд РА – 2

Осуществлено плановых проверок в отношении работодателей – 13

Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС РА за 1-ое полугодие 2021 года составило – 15 610 192 руб.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 09 июля 2021 12:07

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