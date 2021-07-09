ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. В период с 1 января 2021 года по 30.06.2021 года Государственной миграционной службой Республики Абхазия была проделана следующая работа:

Принято всего заявлений от иностранных граждан для получения визы – 1400

Принято всего ходатайств о выдаче приглашения на въезд в РА – 16