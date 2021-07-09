ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. В период с 1 января 2021 года по 30.06.2021 года Государственной миграционной службой Республики Абхазия была проделана следующая работа:
Принято всего заявлений от иностранных граждан для получения визы – 1400
Принято всего ходатайств о выдаче приглашения на въезд в РА – 16
Принято всего заявлений о продлении срока действия визы – 1400
Уплачена госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РА – 17 200 руб.
Уплачено госпошлины за выдачу рабочих виз – 5 181 000 руб.
Поставлено на миграционный учет – 496
Прошли медицинское обследование – 1458 человек
Выявлено:
ВИЧ-инфицированных – 5
Больных с гепатитом В – 94
Больных с гепатитом С - 20
Легализовано (Принято заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов) – 1382
из них патентов – 288
в том числе заявлений от иностранных граждан женского пола – 305
Принято всего заявлений от работодателей – 130
Уплачена государственная пошлина иностранными гражданами за выдачу разрешений на работу на сумму – 5 132 500 руб.
Уплачена государственная пошлина иностранными гражданами за выдачу патента на сумму – 2 125 492 руб.
Уплачена государственная пошлина работодателями за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы на сумму – 3 154 000 руб.
Направлено в суд в административном порядке – 37
Направлено в Арбитражный суд РА – 2
Осуществлено плановых проверок в отношении работодателей – 13
Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС РА за 1-ое полугодие 2021 года составило – 15 610 192 руб.
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