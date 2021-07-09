О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ.

За 6 месяцев 2021 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия было пресечено более 50 попыток незаконного перемещения из Абхазии в Грузию табачной продукции. Изъято 20900 блоков сигарет различных марок на общую сумму более 6 млн. 900 тыс. рублей.