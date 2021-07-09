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Абхазия Информ

О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Пятница, 09 июля 2021 14:30
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Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. За  6 месяцев 2021 года сотрудниками СГБ  Республики Абхазия  и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия было пресечено более 50 попыток незаконного перемещения из Абхазии в Грузию табачной продукции. Изъято 20900 блоков сигарет различных марок на общую сумму более 6 млн. 900 тыс. рублей.

В отношении лиц, причастных в организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 09 июля 2021 14:33

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