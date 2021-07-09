О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Новости Пятница, 09 июля 2021 14:30
Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. За 6 месяцев 2021 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия было пресечено более 50 попыток незаконного перемещения из Абхазии в Грузию табачной продукции. Изъято 20900 блоков сигарет различных марок на общую сумму более 6 млн. 900 тыс. рублей.
В отношении лиц, причастных в организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
Последнее от Super User
- ХАЗРЕТ СОВМЕН ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ 50 МЛН РУБЛЕЙ
- ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
- СОВМЕСТНЫЕ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 18505 ЧЕЛОВЕК
- ПУТИН ОТМЕНИЛ УКАЗ О ЗАПРЕТЕ ЧАРТЕРНЫХ ПОЛЕТОВ НА КУРОРТЫ ЕГИПТА