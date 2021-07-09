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Абхазия Информ

ХАЗРЕТ СОВМЕН ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ 50 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Пятница, 09 июля 2021 14:37
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ХАЗРЕТ СОВМЕН ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ 50 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. Экс-президент Республики Адыгея Хазрет Совмен передал Абхазии 50 млн рублей на борьбу с коронавирусом  и поддержку правоохранительных органов Республики Абхазия.

Президент Абхазии Аслан Бжания и Хазрет Совмен в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов, связанных с борьбой против распространения коронавирусной инфекции. Глава государства выразил слова искренней благодарности за дружескую поддержку, доброе отношение к Абхазии и за благие дела.

«В республике наблюдается рост заболеваемости  коронавирусом, и пожертвованные вами средства безусловно спасут жизни наших граждан», - сказал президент.

В ноябре 2020 года Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву провел переговоры с Хазретом Совмен. Тогда в результате переговоров экс-президентом Адыгеи принято решение о выделении Абхазии 50 миллионов рублей из личных средств. Деньги были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В канун Нового 2016 года Хазрет Совмен передал  Сухумской городской клинической больнице №2 20 миллионов рублей. Тогда эти деньги  были  распределены поровну и розданы в качестве материального поощрение  222 сотрудникам больницы.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 09 июля 2021 14:40

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