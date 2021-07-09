ХАЗРЕТ СОВМЕН ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ 50 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. Экс-президент Республики Адыгея Хазрет Совмен передал Абхазии 50 млн рублей на борьбу с коронавирусом и поддержку правоохранительных органов Республики Абхазия.
Президент Абхазии Аслан Бжания и Хазрет Совмен в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов, связанных с борьбой против распространения коронавирусной инфекции. Глава государства выразил слова искренней благодарности за дружескую поддержку, доброе отношение к Абхазии и за благие дела.
«В республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, и пожертвованные вами средства безусловно спасут жизни наших граждан», - сказал президент.
В ноябре 2020 года Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву провел переговоры с Хазретом Совмен. Тогда в результате переговоров экс-президентом Адыгеи принято решение о выделении Абхазии 50 миллионов рублей из личных средств. Деньги были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В канун Нового 2016 года Хазрет Совмен передал Сухумской городской клинической больнице №2 20 миллионов рублей. Тогда эти деньги были распределены поровну и розданы в качестве материального поощрение 222 сотрудникам больницы.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
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