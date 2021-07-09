Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. Экс-президент Республики Адыгея Хазрет Совмен передал Абхазии 50 млн рублей на борьбу с коронавирусом и поддержку правоохранительных органов Республики Абхазия.

Президент Абхазии Аслан Бжания и Хазрет Совмен в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов, связанных с борьбой против распространения коронавирусной инфекции. Глава государства выразил слова искренней благодарности за дружескую поддержку, доброе отношение к Абхазии и за благие дела.

«В республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, и пожертвованные вами средства безусловно спасут жизни наших граждан», - сказал президент.