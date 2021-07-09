ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С АКТИВОМ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ

Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился сегодня с представителями Армянской общины Республики Абхазия. В ней участвовали руководитель Администрации президента Алхас Квициниа и начальник Экспертного управления Инал Хишба.

«Рад приветствовать вас в Администрации Президента. Мы давно с вами не виделись. За это время накопился ряд вопросов. Я готов к их обсуждению», - сказал глава государства.

Председатель общины Галуст Трапизонян отметил, что проживающие в Абхазии армяне чувствуют себя частью большого дружного пространства, полноценно задействованными в процессах жизнедеятельности государства. «Это -и область спорта, культуры, политики, образования и многие другие. Хотелось бы, чтобы традиция дружбы и солидарности и дальше служили основой для всех народов, проживающих в Апсны», - сказал он.

