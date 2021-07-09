 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С АКТИВОМ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ

Новости Пятница, 09 июля 2021 18:34
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С АКТИВОМ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ

Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился сегодня с представителями Армянской общины Республики Абхазия. В ней участвовали руководитель Администрации президента Алхас Квициниа и начальник Экспертного управления Инал Хишба.

«Рад приветствовать вас в Администрации Президента. Мы давно с вами не виделись. За это время накопился ряд вопросов. Я готов к их  обсуждению», - сказал  глава государства.

Председатель общины Галуст Трапизонян отметил, что проживающие в Абхазии армяне чувствуют себя частью большого дружного пространства, полноценно задействованными в процессах жизнедеятельности государства. «Это -и область спорта, культуры, политики, образования и многие другие. Хотелось бы, чтобы традиция дружбы и солидарности и дальше служили основой для всех народов, проживающих в Апсны», - сказал он. 

Представители армянской интеллигенции затронули вопросы устройства рабочего процесса в армянских школах Абхазии, специфика которых немного отличается от общего образовательного процесса;  необходимость ещё большей популяризаци абхазского языка и соответствующей литературы.

Президент отметил важность преподавания абхазского языка в армянских школах и выразил готовность оказать содействие в вопросах обеспечения педагогами и специалистами по преподаванию абхазского языка на ещё более широком государственном уровне. 

Также президент поблагодарил актив Армянской общины Республики Абхазия за неоднократно оказываемую финансовую помощь Гудаутскому ковидному госпиталю и другим медицинским учреждениям страны в борьбе с пандемией.

В ходе встречи обсуждался широкий круг актуальных вопросов

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 09 июля 2021 18:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ХАЗРЕТ СОВМЕН ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ 50 МЛН РУБЛЕЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.