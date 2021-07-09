ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С АКТИВОМ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ
Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился сегодня с представителями Армянской общины Республики Абхазия. В ней участвовали руководитель Администрации президента Алхас Квициниа и начальник Экспертного управления Инал Хишба.
«Рад приветствовать вас в Администрации Президента. Мы давно с вами не виделись. За это время накопился ряд вопросов. Я готов к их обсуждению», - сказал глава государства.
Председатель общины Галуст Трапизонян отметил, что проживающие в Абхазии армяне чувствуют себя частью большого дружного пространства, полноценно задействованными в процессах жизнедеятельности государства. «Это -и область спорта, культуры, политики, образования и многие другие. Хотелось бы, чтобы традиция дружбы и солидарности и дальше служили основой для всех народов, проживающих в Апсны», - сказал он.
Представители армянской интеллигенции затронули вопросы устройства рабочего процесса в армянских школах Абхазии, специфика которых немного отличается от общего образовательного процесса; необходимость ещё большей популяризаци абхазского языка и соответствующей литературы.
Президент отметил важность преподавания абхазского языка в армянских школах и выразил готовность оказать содействие в вопросах обеспечения педагогами и специалистами по преподаванию абхазского языка на ещё более широком государственном уровне.
Также президент поблагодарил актив Армянской общины Республики Абхазия за неоднократно оказываемую финансовую помощь Гудаутскому ковидному госпиталю и другим медицинским учреждениям страны в борьбе с пандемией.
В ходе встречи обсуждался широкий круг актуальных вопросов
Об этом сообщает сайт президента.
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