ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И МЭР СУХУМА ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В СТОЛИЦЕ ПОСЛЕ УРАГАНА
Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. На встрече премьер-министр Александра Анкваба и мэра Сухума Беслана Эшба обсуждалась ситуация после стихийного бедствия, обрушившегося на столицу 4 июля.
Глава Администрации проинформировал Александра Анкваба о нанесенном стихией ущербе и представил материалы по пострадавшим многоквартирным домам. Ураган нанес существенный урон крышам многоэтажных домов, школ, дошкольных учреждений, домам в частном секторе, линиям электропередач, а также троллейбусным опорам и линиям.
На сегодняшний день выявлено 54 многоквартирных дома с повреждением крыш. Также крыши повреждены на 9 школах, 7 детских садах. Информация по пострадавшим автомобилям и домам в частном секторе обрабатывается.
Мэр Сухума также проинформировал, что восстановительные работы по линиям электропередач завершены полностью, троллейбусные линии восстановлены частично. Аварийным остается троллейбусный маршрут по Кодорскому шоссе. С района Маяка троллейбусы ходят до улицы Аидгылара и обратно.
Администрация Сухума своими силами предпринимает меры по ремонтно-восстановительным работам в многоквартирных домах. Из общего списка многоквартирных домов восстановлено 12 крыш, с небольшим объемом работ, планируется восстановить еще 20.
На 22 многоквартирных домах необходимо провести масштабные работы по полной или частичной замене кровли, на что у администрации нет средств. На двух многоквартирных домах по ул. Киараз, 15 и улице Чалмаз, 5 необходимо провести экспертизу, в этих домах кровля на месте, но она была приподнята во время урагана. Администрация Сухума просит на ближайшем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Кабинете министров рассмотреть оказание помощи для выполнения восстановительных работ в 22 многоквартирных домах, а также ремонтно-восстановительные работы в средних школах и дошкольных учреждениях.
Также Администрация города просит рассмотреть возможность выделения средств для восстановительных работ троллейбусных линий и опор.
Александр Анкваб пригласил на встречу гендиректора Госкомпании «Апсныргылара» Руслана Тванба. Ему были переданы материалы по пострадавшим во время урагана в Сухуме зданиям, на ремонт которых Администрация города просит оказать помощь.
Об этом сообщает сайт столицы.