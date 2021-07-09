ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И МЭР СУХУМА ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В СТОЛИЦЕ ПОСЛЕ УРАГАНА

Сухум. 9 июля 2021. Абхазия-Информ. На встрече премьер-министр Александра Анкваба и мэра Сухума Беслана Эшба обсуждалась ситуация после стихийного бедствия, обрушившегося на столицу 4 июля.

Глава Администрации проинформировал Александра Анкваба о нанесенном стихией ущербе и представил материалы по пострадавшим многоквартирным домам. Ураган нанес существенный урон крышам многоэтажных домов, школ, дошкольных учреждений, домам в частном секторе, линиям электропередач, а также троллейбусным опорам и линиям.

На сегодняшний день выявлено 54 многоквартирных дома с повреждением крыш. Также крыши повреждены на 9 школах, 7 детских садах. Информация по пострадавшим автомобилям и домам в частном секторе обрабатывается.

Мэр Сухума также проинформировал, что восстановительные работы по линиям электропередач завершены полностью, троллейбусные линии восстановлены частично. Аварийным остается троллейбусный маршрут по Кодорскому шоссе. С района Маяка троллейбусы ходят до улицы Аидгылара и обратно.