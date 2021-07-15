ЗАДЕРЖАН АМИРАН ЛАКЕРБАЯ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ХИЩЕНИИ ДЕНЕГ ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ

Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры задержан ранее разыскиваемый по уголовному делу №321/801 Лакербая Амиран Георгиевич, подозреваемый в совершении хищения путем мошенничества денежных средств Фонда репатриации в особо крупном размере на общую сумму 25 296 598 руб группой лиц по предварительному сговору с министром по репатриации Дбар Бесланом Андреевичем и инженером по техническому надзору Фонда репатриации РА Кове Денисом Романовичем.

В предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством сроки органом расследования будет направлено в Сухумский городской суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого Лакербая А.Г. меры пресечения, связанной с заключением под стражу.

На основании подложных исполнительных документов, министром по репатриации РА Бесланом Дбар с 24 августа 2018 года по 28 июня 2019 года были изданы приказы о перечислении из Фонда репатриации денежных средств ООО «РемСтрой 2012». За указанный период на расчетные счета Общества в КБ «Универсал-Банк» за №40702810800000000915 и в КБ «Амра-Банк» за №40702810900000000437 перечислено 25 296 598 рублей, которые разновременно были обналичены по чеку Амираном Лакербая и обращены в собственность последнего совместно с Денисом Кове и министром Бесланом Дбар.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.