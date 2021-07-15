ВТОРОЙ ДЕНЬ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 187 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 14 июля проведено у 530 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 187 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 157 пациентов, в тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 29, в Гагрской ЦРБ – 49, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19406 человек. Зарегистрировано 269 летальных случаев. Выздоровели 16008 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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