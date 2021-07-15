ВТОРОЙ ДЕНЬ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 187 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 14 июля проведено у 530 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 187 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 157 пациентов, в тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 29, в Гагрской ЦРБ – 49, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.