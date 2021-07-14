ИЗЪЯТО ОБОРУДОВАНИЕ КРИПТОФЕРМ
Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. В результате контрольных мероприятий сотрудниками РУП «Черноморэнерго», в п. Алхадзыхь Гагрского района, а также в Цитрусовом совхозе, были обнаружены две фермы по майнингу криптовалют общей мощностью 762 кВт.
Оборудование в количестве 421 штук было изъято, в присутствии сотрудников Госстандарта и силовых ведомств, и отправлено на дальнейшее хранение.
Ранее в Пицунде, на территории заброшенной воинской части была обнаружена незаконно действующая ферма по майнингу криптовалют. С данного объекта , в соответствии с законом, было изъято и отправлено на хранение 322 аппарата. Изъятием оборудования занимались сотрудники Госстандарта РА, в присутствии представителей РУП «Черноморэнерго» и сотрудников Пицундского отделения СГБ РА.