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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Новости Среда, 14 июля 2021 17:48
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СОВЕЩАНИЕ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. По поручению президента Аслана Бжания руководитель Администрации главы государства Алхас Квициниа провел выездное совещание в Галском районе. В поездке его сопровождали первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба. 

На повестке дня эпидемиологическая обстановка, потребление электроэнергии, незаконная деятельность криптоферм, меры по борьбе с ними, собираемость налоговых платежей.

Глава Администрации Галского района Константин Пилия рассказал о ситуации в районе, отметив, что уже готовится проект бюджета на 2022 год.

Директор Галской РЭС Нияз Джгереная проинформировал участников совещания о состоянии электросетей в районе и собираемости платежей за электричество. 

Алхас Квициниа поинтересовался, кто вторично подключает криптофермы после отключений.

Глава района Константин Пилия опроверг эту информацию.

«Ранее обнаруженные и отключенные от электросети пять крупных майнинг-ферм вторично не подключались к сетям. Они не работают», - сказал он.

При этом Пилия обратил внимание на то, что в частных домах это можно сделать легко.

«Это может сделать любой человек, кто понимает что-то в электрике. Если речь идет о большой ферме, то тут без вмешательства специалистов не обойтись. Но таких больших ферм больше не обнаружено», - сказал Пилия. 

Алхас Квициниа подчеркнул, что мнение о том, что якобы  правительство разрешило этот вид деятельности, а потом само отменило свое решение, неверно.

«Я бы посоветовал этим людям внимательно прочесть постановления Кабмина и вникнуть в их суть», - сказал Квициния. 

Вице-премьер Кристина Озган проинформировала участников совещания о том, что в сентябре 2020 года правительство издало ряд постановлений, определяющих правила и условия данного вида деятельности. 

«Никакого официального разрешения на осуществление деятельности по добыче криптовалют никому дано не было», - заявила она.

Далее, главврач Галской районной больницы Астамур Гамгия сообщил об эпидемиологической обстановке в районе, охарактеризовав ее как относительно стабильную, по сравнению с другими районами.

На совещании также обсуждались и другие проблемы, существующие в этом районе.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 14 июля 2021 18:02

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