Глава Администрации Галского района Константин Пилия рассказал о ситуации в районе, отметив, что уже готовится проект бюджета на 2022 год.

На повестке дня эпидемиологическая обстановка, потребление электроэнергии, незаконная деятельность криптоферм, меры по борьбе с ними, собираемость налоговых платежей.

Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. По поручению президента Аслана Бжания руководитель Администрации главы государства Алхас Квициниа провел выездное совещание в Галском районе. В поездке его сопровождали первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба.

Директор Галской РЭС Нияз Джгереная проинформировал участников совещания о состоянии электросетей в районе и собираемости платежей за электричество.



Алхас Квициниа поинтересовался, кто вторично подключает криптофермы после отключений.



Глава района Константин Пилия опроверг эту информацию.

«Ранее обнаруженные и отключенные от электросети пять крупных майнинг-ферм вторично не подключались к сетям. Они не работают», - сказал он.

При этом Пилия обратил внимание на то, что в частных домах это можно сделать легко.

«Это может сделать любой человек, кто понимает что-то в электрике. Если речь идет о большой ферме, то тут без вмешательства специалистов не обойтись. Но таких больших ферм больше не обнаружено», - сказал Пилия.



Алхас Квициниа подчеркнул, что мнение о том, что якобы правительство разрешило этот вид деятельности, а потом само отменило свое решение, неверно.

«Я бы посоветовал этим людям внимательно прочесть постановления Кабмина и вникнуть в их суть», - сказал Квициния.



Вице-премьер Кристина Озган проинформировала участников совещания о том, что в сентябре 2020 года правительство издало ряд постановлений, определяющих правила и условия данного вида деятельности.



«Никакого официального разрешения на осуществление деятельности по добыче криптовалют никому дано не было», - заявила она.



Далее, главврач Галской районной больницы Астамур Гамгия сообщил об эпидемиологической обстановке в районе, охарактеризовав ее как относительно стабильную, по сравнению с другими районами.



На совещании также обсуждались и другие проблемы, существующие в этом районе.

Об этом сообщает сайт главы государства.