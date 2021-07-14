НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В АГУ
Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете ведется прием документов от абитуриентов с 8 по 18 июля.
Перечень документов, предъявляемых абитуриентами для поступления в Абхазский государственный университет:
- паспорт (предъявляется лично), ксерокопия паспорта;
- документ государственного образца о среднем полном (или среднем профессиональном) образовании (подлинник);
- военный билет, для призывников - приписное свидетельство или справка о воинском учете (юношам);
- фотографии размером 3х4;
- медицинская справка (форма № 086/у);
- выписка из трудовой книжки (для работающих);
- справка из Республиканского наркодиспансера Минздрава РА (юношам).
Документы удостоверяющие право на получение льгот (сиротство, инвалидность, участие в войне), дипломы олимпиад, справка о прохождении воинской службы родителем или об его увольнении в запас по выслуге лет, многодетные семьи.
В этом году проводится прием по бакалавриату и специалитету проводится по 31 направлению. И по пяти программам магистратуры, уточнили в приемной комиссии.
311 бюджетных мест, в том числе 294 места по бакалавриату и специалитету. 17 мест по программам магистратуры.
Председатель приемной комиссии Инга Ардзинба уточила Абаза ТВ, что целевой заказ будет рассматриваться в индивидуальном порядке, исходя из рекомендаций, учителей, директоров школ, заведующих РОНО.
В связи с пандемией, приемная комиссия решила изменить порядок очередности приема экзамен Все абитуриенты, поступающие в АГУ первым будут сдавать профильный экзамен по специальности и только после этого последующие экзамены.
В этом году появится новая специальность «редактор СМИ» (абхазский язык). По словам Ардзинба, это профессия востребованная и на нее предусмотрено пять бюджетных мест.
Инга Ардзинба подчеркнула, что плата за обучение в АГУ не повышается и остается на уровне 2019 года.
Последнее от Super User
- ВС ОТМЕНИЛ ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ СУДЬЕ ОНИЩЕНКО
- ГОРОДСКОЙ СУД ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРИЛ ЖАЛОБУ ЗАЩИТНИКОВ ГЕОРГИЯ ВОУБА
- АДМИНИСТРАТИВНО-ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ М.Ю.ДЕЛБА УДОВЛЕТВОРЕНО
- В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА АХСАЛБА Я.Р. ВЫНЕСЕНО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
- 70% МЕДРАБОТНИКОВ ГАЛСКОГО ЦРБ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ГУДАУТСКОМ КОВИДЦЕНТРЕ