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Абхазия Информ

НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В АГУ

Новости Среда, 14 июля 2021 14:08
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НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В АГУ

Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете ведется прием документов от абитуриентов с 8 по 18 июля.

Перечень документов, предъявляемых абитуриентами для поступления в Абхазский государственный университет:

- паспорт (предъявляется лично), ксерокопия паспорта;

- документ государственного образца о среднем полном (или среднем профессиональном) образовании (подлинник);

- военный билет, для призывников - приписное свидетельство или справка о воинском учете (юношам);

- фотографии размером 3х4;

- медицинская справка (форма № 086/у);

- выписка из трудовой книжки (для работающих);

- справка из Республиканского наркодиспансера Минздрава РА (юношам).

Документы удостоверяющие право на получение льгот (сиротство, инвалидность, участие в войне), дипломы олимпиад, справка о прохождении воинской службы родителем или об его увольнении в запас по выслуге лет, многодетные семьи.

В этом году проводится прием по бакалавриату и специалитету проводится по 31 направлению. И по пяти программам магистратуры, уточнили в приемной комиссии.

311 бюджетных мест, в том числе 294 места по бакалавриату и специалитету. 17 мест по программам магистратуры.

Председатель приемной комиссии Инга Ардзинба уточила Абаза ТВ, что целевой заказ будет рассматриваться в индивидуальном порядке, исходя из рекомендаций, учителей, директоров школ, заведующих РОНО.

В связи с пандемией, приемная комиссия решила изменить порядок очередности приема экзамен Все абитуриенты, поступающие в АГУ первым будут сдавать профильный экзамен по специальности и только после этого последующие экзамены.

В этом году появится новая специальность «редактор СМИ» (абхазский язык). По словам Ардзинба, это профессия востребованная и на нее предусмотрено пять бюджетных мест.

Инга Ардзинба подчеркнула, что плата за обучение в АГУ не повышается и остается на уровне 2019 года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 14 июля 2021 14:12

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