ВС ОТМЕНИЛ ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ СУДЬЕ ОНИЩЕНКО
Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. Верховным судом рассмотрено в открытом судебном заседании под председательством судьи М.С. Цушба дело по административному исковому заявлению судьи Верховного суда Е.В. Онищенко о признании незаконным решения Квалификационной коллегии судей от 05.05.2021 года о наложении на нее дисциплинарного взыскания в виде замечания.
Решением Верховного суда, административное исковое заявление Е.В. Онищенко – удовлетворено.
Решение Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия от 05.05.2021 года о наложении на судью Верховного суда Республики Абхазия Онищенко Е.В. дисциплинарного взыскания в виде замечания – отменено.
Об этом сообщает сайт ВС Абхазии.
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