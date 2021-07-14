ВС ОТМЕНИЛ ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ СУДЬЕ ОНИЩЕНКО

Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. Верховным судом рассмотрено в открытом судебном заседании под председательством судьи М.С. Цушба дело по административному исковому заявлению судьи Верховного суда Е.В. Онищенко о признании незаконным решения Квалификационной коллегии судей от 05.05.2021 года о наложении на нее дисциплинарного взыскания в виде замечания.

Решением Верховного суда, административное исковое заявление Е.В. Онищенко – удовлетворено.