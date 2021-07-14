ГОРОДСКОЙ СУД ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРИЛ ЖАЛОБУ ЗАЩИТНИКОВ ГЕОРГИЯ ВОУБА
Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд частично удовлетворил жалобу адвокатов М.Г. Тания и Т.С., Чагунава защищающих интересы Георгия Воуба и обязал Генеральную прокуратуру Республики Абхазия устранить допущенные нарушения.
Согласно постановлению Сухумского городского суда, стороне защиты было отказано в признании незаконной докладной от 11.02.2021 года.
Суд признал незаконным постановление заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры начальника следственной части Н.Г. Ломия от 30.04.2021 года и постановление заместителя генпрокурора Республики Абхазия от 21.05.2021 года и обязал Генпрокуратуру рассмотреть жалобу от 23.04.2021 года в соответствии с требованиями закона и сообщить в Сухумский городской суд в течении месяца.
На данное постановление может быть подана кассационная жалоба или представление в коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии в кассационном порядке в течении 15 рабочих дней со дня вынесения.
Об этом сообщает сайт ВС Абхазии.
Заместитель главврача ЦРБ Георгий Воуба, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 32 – пункта «в» части 3 статьи 288 УК РА - хищение чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
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