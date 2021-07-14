ГОРОДСКОЙ СУД ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРИЛ ЖАЛОБУ ЗАЩИТНИКОВ ГЕОРГИЯ ВОУБА

Согласно постановлению Сухумского городского суда, стороне защиты было отказано в признании незаконной докладной от 11.02.2021 года.

Суд признал незаконным постановление заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры начальника следственной части Н.Г. Ломия от 30.04.2021 года и постановление заместителя генпрокурора Республики Абхазия от 21.05.2021 года и обязал Генпрокуратуру рассмотреть жалобу от 23.04.2021 года в соответствии с требованиями закона и сообщить в Сухумский городской суд в течении месяца.

На данное постановление может быть подана кассационная жалоба или представление в коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии в кассационном порядке в течении 15 рабочих дней со дня вынесения.

Об этом сообщает сайт ВС Абхазии.

Заместитель главврача ЦРБ Георгий Воуба, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 32 – пункта «в» части 3 статьи 288 УК РА - хищение чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.



