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Абхазия Информ

ГОРОДСКОЙ СУД ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРИЛ ЖАЛОБУ ЗАЩИТНИКОВ ГЕОРГИЯ ВОУБА

Новости Среда, 14 июля 2021 12:35
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ГОРОДСКОЙ СУД ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРИЛ ЖАЛОБУ ЗАЩИТНИКОВ ГЕОРГИЯ ВОУБА

Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд частично удовлетворил жалобу адвокатов М.Г. Тания и Т.С., Чагунава защищающих интересы Георгия Воуба и обязал Генеральную прокуратуру Республики Абхазия устранить допущенные нарушения.

Согласно постановлению Сухумского городского суда, стороне защиты было отказано в признании незаконной докладной от 11.02.2021 года.

Суд признал незаконным постановление заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры начальника следственной части Н.Г. Ломия от 30.04.2021 года и постановление заместителя генпрокурора Республики Абхазия от 21.05.2021 года и обязал Генпрокуратуру рассмотреть жалобу от 23.04.2021 года в соответствии с требованиями закона и сообщить в Сухумский городской суд в течении месяца.

На данное постановление может быть подана кассационная жалоба или представление в коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии в кассационном порядке в течении 15 рабочих дней со дня вынесения.

Об этом сообщает сайт ВС Абхазии.

Заместитель главврача ЦРБ Георгий Воуба, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 32 – пункта «в» части 3 статьи 288 УК РА - хищение чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 14 июля 2021 13:00

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