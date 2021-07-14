АДМИНИСТРАТИВНО-ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ М.Ю.ДЕЛБА УДОВЛЕТВОРЕНО

Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. Верховным судом в открытом судебном заседании под председательством судьи Шония Т.В. было рассмотрено дело по административному исковому заявлению Делба М.Ю. об отмене решения Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия от 05.05.2021 года в части наложения на председателя Верховного суда Делба М.Ю. дисциплинарного взыскания в виде замечания.

Решением Верховного суда, административное исковое заявление Делба М.Ю. об отмене решения Квалификационной коллегии судей от 05.05.2021 года в части наложения на председателя Верховного суда Делба М.Ю. дисциплинарного взыскания в виде замечания удовлетворено.

Решение Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия от 05.05.2021 года в части наложении на Председателя Верховного суда Республики Абхазия Делба М.Ю. дисциплинарного взыскания в виде замечания - отменено.

Об этом сообщает сайт ВС Абхазии.