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Абхазия Информ

В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА АХСАЛБА Я.Р. ВЫНЕСЕНО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Новости Среда, 14 июля 2021 12:22
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В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА АХСАЛБА Я.Р. ВЫНЕСЕНО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. 17 июня 2021 г. гражданин Ахсалба Яник Рамазович проживающий в пос. Дранда Гулрыпшского района подал заявление в интернет-приемную Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, о неправомерных действиях со стороны работников Пицундского ОВД УВД по Гагрскому району, имевшее место в ночь с 15 на 16 июня 2021 года, которое было зарегистрировано в канцелярии за вх. No 3/199.

Данное обращение было переадресовано и направлено в прокуратуру Гагрского района, для проведения проверки по данному факту.

Не дождавшись истечения установленного инструкцией срока проверки, Ахсалба Яник Рамазович, опубликовал в одной из групп социальной сети «Facebook» сообщение в котором дал негативную оценку деятельности правоохранительных органов, в частности генерального прокурора, министра внутренних дел РА, а также уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл.

По мнению заявителя, прокуратура республики не предприняла никаких мер по рассмотрению его обращения, в связи с чем он опубликовал сообщение о недоверии.

Опрошенный по обстоятельствам материала и размещенной статьи в «Фейсбук», Ахсалба Я.Р. пояснил, что действительно разместил данную статью в указанном интернет-ресурсе. Данное решение было не обдуманно, и поспешно, в виду не полного знания закона о сроках рассмотрения жалоб. Размещая данную публикацию он никак не желал оклеветать ни должностных лиц прокуратуры, ни кого-либо ещё, и после опроса, принял решение об удалении  данной статьи и даче опровержения. Одновременно принес извинение всем указанным в публикации лицам.

Согласно статье 5.1«Инструкции о порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан в органах и учреждениях прокуратуры Республики Абхазия» утвержденной приказом Генерального прокурора Республики Абхазия от 29 января 2009 г. No 101, заявления, жалобы, предложения граждан, должностных и других лиц разрешаются в срок не позднее 30 дней со дня поступления в прокуратуру, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней, если иной срок не установлен законом.

Факт публикации данной статьи противоречит, статье 5.1 «Инструкции о порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан в органах и учреждениях прокуратуры Республики Абхазия» утвержденной приказом Генерального прокурора Республики Абхазия от 29 января 2009 г. No 101, и подпадает под действие ч. 2 ст. 124 Уголовного кодекса Республики Абхазия (Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинства другого лица или подрывающих его репутацию, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации).

8 июля 2021 года и.о. прокурора Гагрского района в отношении Ахсалба Я.Р. вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона. Проверка по заявлению о неправомерных действиях сотрудников Пицундского ОВД УВД по Гагрскому району продолжается.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 14 июля 2021 12:26

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