70% МЕДРАБОТНИКОВ ГАЛСКОГО ЦРБ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ГУДАУТСКОМ КОВИДЦЕНТРЕ
Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. По словам главврача ЦРБ города Гал Астамур Гамгия, ситуация в Галском районе стабильная, но наблюдается всплеск заболевания в Гаграх, Пицунде и Афоне, поэтому от массовых мероприятий желательно воздержаться.
На текущий момент, около 70% медработников Галского ЦРБ задействованы в Гудаутском ковидцентре и при необходимости даже мне лично придется отправится к коллегам в Гудауту, чтобы оказывать помощь ковид больным,-пояснил Астамур Гамгия.
Что касается медицинского пункта на КПП Ингур: объект функционирует и выполняет поставленную задачу. Остались незначительные технические нюансы по условиям работы медперсонала, а они оперативно дорабатываются под личным контролем главврача.
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