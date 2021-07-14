Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. По словам главврача ЦРБ города Гал Астамур Гамгия, ситуация в Галском районе стабильная, но наблюдается всплеск заболевания в Гаграх, Пицунде и Афоне, поэтому от массовых мероприятий желательно воздержаться.

На текущий момент, около 70% медработников Галского ЦРБ задействованы в Гудаутском ковидцентре и при необходимости даже мне лично придется отправится к коллегам в Гудауту, чтобы оказывать помощь ковид больным,-пояснил Астамур Гамгия.