ГАГРА: ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ НА 77 МЛН РУБ.

Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. ИМНС РА по Гагрскому району подвела итоги деятельности за 6 месяцев 2021 года. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Абхазия по Гагрскому району за период с 1 января по 30 июня 2021 г.: при плане 151 млн 100 тыс. руб. фактические поступления составили 229 млн 27 тыс. руб.

Выполнение плана – 151% , плановые показатели первого полугодия 2021 года перевыполнены на 77 млн руб.

Фактические поступления в бюджет за первое полугодие 2021 года превышают фактические поступления в бюджет за аналогичный период 2019 года на 100 млн 144 тыс. руб.