КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ

Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК в зоне таможенного контроля автомобильного направления «Импорт» таможенного поста «Псоу» было остановлено и досмотрено автотранспортное средство.

В результате досмотра багажного отделения (в месте расположения запасного колеса) была обнаружена и впоследствии изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 10 000 шт.