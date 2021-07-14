КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ
Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК в зоне таможенного контроля автомобильного направления «Импорт» таможенного поста «Псоу» было остановлено и досмотрено автотранспортное средство.
В результате досмотра багажного отделения (в месте расположения запасного колеса) была обнаружена и впоследствии изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 10 000 шт.
При реализации оперативной информации совместно с должностными лицами Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии было досмотрено автотранспортное средство, под управлением гражданина РА.
В результате досмотра была обнаружена и впоследствии изъята табачная продукция без акцизных марок в количестве 14 220 шт., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства (с сокрытием от таможенного контроля).
Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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