КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСА

Правоохранители призывают гостей и жителей республики с пониманием и гражданской ответственностью отнестись к соблюдению всех предписаний уполномоченных органов в условиях существующей эпидемиологической ситуации.

Сухум. 14 июля 2021. Абхазия-Информ. Предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируской инфекции в республике, проводятся во всех городах и районах Абхазии.

Обязательно ношение медицинских масок в общественном транспорте, как пассажиров, так и водителей маршрутных такси и автобусов. На предмет исполнения этих необходимых мер ежедневно в часы пик сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые и профилактические мероприятия.

Маршруты пеших патрулей охватывают все массово посещаемые объекты, это кафе и рестораны, центральные рынки и популярные магазины розничной торговли.

Сотрудники милиции в обязательном порядке следят за общественным порядком и напоминают посетителям о необходимости в местах скопления людей надевать защитные маски.

Пандемия коронавируса ставит нас перед необходимостью быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать объявленные в республике ограничительные меры по противодействию коронавирусной инфекции. И насколько ответственно граждане относятся к своему здоровью и безопасности окружающих, тем вероятнее, что все антиковидные меры будут временными.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.