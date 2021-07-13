ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 187 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 13 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 553 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 187 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 161 пациент, в тяжелом состоянии 67 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 29, в Гагрской ЦРБ – 43, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.