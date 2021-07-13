 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГУДИСА АГРБА: БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Новости Вторник, 13 июля 2021 22:06
Оцените материал
(0 голосов)
ГУДИСА АГРБА: БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Сухум. 13 июля 2021. Абхазия-Информ. Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба прокомментировал введённые ограничительные меры в подведомственных учреждениях культуры: 

«Мы понимаем всю серьёзность сложившейся ситуации и введение изменений является заботой о здоровье граждан и гостей республики. Конечно, мы с большой надеждой ждём возвращения к нормальной жизни, но тем не менее, хочу ещё раз отметить, что данные изменения в ограничениях – это наша с вами и обязанность, и задача. 

Надеемся, что ситуация в стране нормализуется уже скоро, все ограничения будут сняты и мы с вами вновь сможем посещать культурные мероприятия. Впереди у нас большая ответственная работа, и, я уверен, что мы справимся с поставленными целями. Призываю руководителей учреждений культуры с особым вниманием отнестись к здоровью сотрудников, достигших пенсионного возраста и найти временную форму их дистанционного участия в повседневной деятельности.

В соответствии с утверждённым Планом мероприятий на 2021 год нас ждут интересные фестивали, концерты, в рамках обменных культурных мероприятий «Россия -Абхазия 2021». Мы очень надеемся, что уже через месяц-полтора этот план можно будет реализовать.

Берегите себя и своих близких».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике было принято решение приостановить с 12 июля 2021 года деятельность подведомственных учреждений культуры. 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 13 июля 2021 22:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ: ВИНОВНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОНЕСУТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 187 ЧЕЛОВЕК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.