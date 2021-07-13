ГУДИСА АГРБА: БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

«Мы понимаем всю серьёзность сложившейся ситуации и введение изменений является заботой о здоровье граждан и гостей республики. Конечно, мы с большой надеждой ждём возвращения к нормальной жизни, но тем не менее, хочу ещё раз отметить, что данные изменения в ограничениях – это наша с вами и обязанность, и задача.

Надеемся, что ситуация в стране нормализуется уже скоро, все ограничения будут сняты и мы с вами вновь сможем посещать культурные мероприятия. Впереди у нас большая ответственная работа, и, я уверен, что мы справимся с поставленными целями. Призываю руководителей учреждений культуры с особым вниманием отнестись к здоровью сотрудников, достигших пенсионного возраста и найти временную форму их дистанционного участия в повседневной деятельности.

В соответствии с утверждённым Планом мероприятий на 2021 год нас ждут интересные фестивали, концерты, в рамках обменных культурных мероприятий «Россия -Абхазия 2021». Мы очень надеемся, что уже через месяц-полтора этот план можно будет реализовать.

Берегите себя и своих близких».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике было принято решение приостановить с 12 июля 2021 года деятельность подведомственных учреждений культуры.