АСЛАН БЖАНИЯ: ВИНОВНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОНЕСУТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ

Сухум. 13 июля 2021. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания провел расширенное заседание с участием руководства Администрации президента, Совета безопасности, Кабинета министров, Генеральной прокуратуры, СГБ, МВД, РУП «Черноморэнерго», министров и глав администраций городов и районов. На повестке дня были три вопроса: результаты проведенных мероприятий по борьбе с майнингом криптовалют, обеспечение безопасности туристов, меры по противодействию коронавирусной инфекции. «Сегодня мы сделаем промежуточные выводы, оценим вашу работу. У нас есть дело, за которое мы должны нести ответственность. Вопрос незаконной добычи криптовалют мы обсуждали неоднократно. Ряд мероприятий реализовано, но этого недостаточно, – сказал президент.

Первый заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба представил информацию за период с 4-го по 12 июля. По его данным, с 4 июля выявлены и демонтированы 2450 аппаратов по добыче криптовалют, на складе находятся 1816 из них. Он проинформировал участников совещания о наметившейся тенденции использования майнингового оборудования в частном секторе, что создает дополнительное нагрузки на сети и подстанции.



Глава Администрации Галского района Константин Пилия рассказал о проводимых мероприятиях по изъятию оборудования по добыче криптовалюты.

Глава государства выразил недовольство деятельностью Администрации Ткуарчалского района в этом направлении. Только за последнее время там обнаружено более 600 аппаратов. Бжания потребовал от гендиректора РУП «Черноморэнерго» М.Логуа освободить от занимаемой должности руководителя Ткуарчалскй РЭС.



Президент поручил руководителю Администрации Президента Алхасу Квициниа и премьер-министру Александру Анквабу до конца недели провести совещание по вопросам незаконного майнинга и определить персонально виновных в положении дел.



Вопрос обеспечения надежной охраны складов с демонтированным майниноговым оборудованием Аслан Бжания возложил на Дмитрия Дбар. Он также поручил МВД подготовить еще один склад.



Президент подчеркнул, что работа по выявлению майнингового оборудования будет продолжена, виновные руководители понесут персональные наказания.



Министр туризма Теймураз Хишба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициниа проинформировали участников совещания об обеспечении безопасности туристов на местах отдыха.





Министр здравоохранения Эдуард Бутба заявил о сложной ситуации с COVID-19. Он озвучил ряд необходимых временных мер по борьбе с вирусом.

Об этом сообщает сайт главы государства.