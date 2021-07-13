МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПАМЯТИ БОРИСА АДЛЕЙБА И ТАРАСА ШАМБА ПЕРЕНОСЯТСЯ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ СРОКИ
Сухум. 13 июля 2021. Абхазия-Информ. Государственная комиссия по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения видного государственного и партийного деятеля, первого секретаря Абхазского областного комитета партии Бориса Викторовича Адлейба (15.07.1931 – 17.12.1990), сообщает, что в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусной инфекцией, запланированные мероприятия переносятся на более поздний срок – до улучшения ситуации.
Аналогичное сообщение сделала и Государственная комиссия по увековечению памяти доктора юридических наук, видного абхазского и российского общественно-политического деятеля Т.М. Шамба. Мероприятия, посвященные памяти Тараса Мироновича Шамба (29.07.1938 – 13.10.2020) переносятся до улучшения эпидемиологической ситуации в Абхазии.