МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПАМЯТИ БОРИСА АДЛЕЙБА И ТАРАСА ШАМБА ПЕРЕНОСЯТСЯ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ СРОКИ

Сухум. 13 июля 2021. Абхазия-Информ. Государственная комиссия по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения видного государственного и партийного деятеля, первого секретаря Абхазского областного комитета партии Бориса Викторовича Адлейба (15.07.1931 – 17.12.1990), сообщает, что в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусной инфекцией, запланированные мероприятия переносятся на более поздний срок – до улучшения ситуации.