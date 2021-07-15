АСЛАН БЖАНИЯ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ БОРИСА АДЛЕЙБА В СЕЛЕ ЧЛОУ

Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания возложил цветы к могиле видного государственного и партийного деятеля, первого секретаря Абхазского областного комитета партии Бориса Адлейба в его родном селе Члоу Очамчырского района.



В церемонии приняли участие спикер парламента Валерий Кварчия, глава Адмигнистрации Президента Алхас Квициниа, секретарь СБ Сергей Шамба, мэр Сухума Беслан Эшба, политический и государственный деятель Вячеслав Цугба, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, члены правительства, общественность, жители села Члоу.



Сегодня Борису Адлейба исполнилось бы 90 лет.



