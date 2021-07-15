АСЛАН БЖАНИЯ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ БОРИСА АДЛЕЙБА В СЕЛЕ ЧЛОУ
Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания возложил цветы к могиле видного государственного и партийного деятеля, первого секретаря Абхазского областного комитета партии Бориса Адлейба в его родном селе Члоу Очамчырского района.
В церемонии приняли участие спикер парламента Валерий Кварчия, глава Адмигнистрации Президента Алхас Квициниа, секретарь СБ Сергей Шамба, мэр Сухума Беслан Эшба, политический и государственный деятель Вячеслав Цугба, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, члены правительства, общественность, жители села Члоу.
Сегодня Борису Адлейба исполнилось бы 90 лет.
Мероприятия, посвящённые памяти Бориса Адлейба перенесены на более поздние сроки в связи со сложной эпидемиологической ситуации в стране.
Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
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