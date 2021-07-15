ДЛЯ СУХУМА ПРИОБРЕТУТ ДВЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. На деньги, которые пожертвовал Абхазии экс-президент Республики Адыгея Хазрет Совмен, Минздрав приобретёт один реанимационный автомобиль для нужд Гудаутского ковидного госпиталя и две машины скорой помощи для Сухума.
Глава государства на совещании отметил, что часть средств будет направлена на приобретение вакцины от коронавирусной инфекции.
Хазрет Совмен передал Абхазии 50 млн рублей на борьбу с коронавирусом и поддержку правоохранительных органов Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт столицы.
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