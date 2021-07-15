ДЛЯ СУХУМА ПРИОБРЕТУТ ДВЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. На деньги, которые пожертвовал Абхазии экс-президент Республики Адыгея Хазрет Совмен, Минздрав приобретёт один реанимационный автомобиль для нужд Гудаутского ковидного госпиталя и две машины скорой помощи для Сухума.

Глава государства на совещании отметил, что часть средств будет направлена на приобретение вакцины от коронавирусной инфекции.