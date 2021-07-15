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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ: В СУХУМЕ ПРОДЕЛАН БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ ПО ФИКСАЦИИ НАНЕСЕННОГО СТИХИЕЙ УЩЕРБА

Новости Четверг, 15 июля 2021 11:57
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ: В СУХУМЕ ПРОДЕЛАН БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ ПО ФИКСАЦИИ НАНЕСЕННОГО СТИХИЕЙ УЩЕРБА

Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. В результате шквального ветра, обрушившегося на Сухум 4 июля, были повреждены крыши нескольких десятков многоквартирных домов.

«В Сухуме проделан большой объем работы по фиксации произошедшего. По предварительным подсчетам, мы уже имеем минус 60 миллионов  рублей в столице. Это, в основном, многоквартирные дома. Администрация города самостоятельно провела большой объем работ по оценке ущерба, нанесенного стихией частному сектору», – сказал премьер-министр Александр Анкваб на совещании в Администрации президента.  

Осталось получить информацию от «Абхазстроя» и к концу недели будет полная картина по многоквартирным домам.

«Суммарно это примерно 9 тысяч квадратных метров, вместе с пострадавшими детскими садами, школами и лечебными учреждениями  - это около 15 тысяч квадратных метров», – сообщил Анкваб. 

По информации из Администрации Гулрыпшского района там  повреждено  примерно 1800 квадратных метров  кровли, в основном в частных домах.

Помощь потребуется школе в селе Кацикыт.  

В Гудаутском районе пострадали до 70 частных домов. Два дома сгорели  полностью. Гагрский, Ткуарчалский и Галский районы стихия обошла стороной.

В Новом Афоне нет большого ущерба жилому сектору, но там было много поваленных деревьев.  

«Сегодня речь идет о том, из каких средств Минфин сможет выделить начальные суммы для компенсационных выплат гражданам», – отметил премьер-министр.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 15 июля 2021 11:58

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