АЛЕКСАНДР АНКВАБ: В СУХУМЕ ПРОДЕЛАН БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ ПО ФИКСАЦИИ НАНЕСЕННОГО СТИХИЕЙ УЩЕРБА

«В Сухуме проделан большой объем работы по фиксации произошедшего. По предварительным подсчетам, мы уже имеем минус 60 миллионов рублей в столице. Это, в основном, многоквартирные дома. Администрация города самостоятельно провела большой объем работ по оценке ущерба, нанесенного стихией частному сектору», – сказал премьер-министр Александр Анкваб на совещании в Администрации президента.

Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. В результате шквального ветра, обрушившегося на Сухум 4 июля, были повреждены крыши нескольких десятков многоквартирных домов.

Осталось получить информацию от «Абхазстроя» и к концу недели будет полная картина по многоквартирным домам.

«Суммарно это примерно 9 тысяч квадратных метров, вместе с пострадавшими детскими садами, школами и лечебными учреждениями - это около 15 тысяч квадратных метров», – сообщил Анкваб.

По информации из Администрации Гулрыпшского района там повреждено примерно 1800 квадратных метров кровли, в основном в частных домах.

Помощь потребуется школе в селе Кацикыт.

В Гудаутском районе пострадали до 70 частных домов. Два дома сгорели полностью. Гагрский, Ткуарчалский и Галский районы стихия обошла стороной.

В Новом Афоне нет большого ущерба жилому сектору, но там было много поваленных деревьев.

«Сегодня речь идет о том, из каких средств Минфин сможет выделить начальные суммы для компенсационных выплат гражданам», – отметил премьер-министр.



Об этом сообщает сайт столицы.