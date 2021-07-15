 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА КРУПНЫХ ОБЪЕКТАХ УСТАНОВЯТ СЧЕТЧИКИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

Новости Четверг, 15 июля 2021 12:06
Оцените материал
(0 голосов)
НА КРУПНЫХ ОБЪЕКТАХ УСТАНОВЯТ СЧЕТЧИКИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума провел совещание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют. Беслан  Эшба призвал соответствующие службы усилить работу по выявлению оборудования по майнингу криптовалют.

Начальник отдела «Энергосбыт» филиала СУЭС РУП «Черноморэнерго» Джамбулат Аршба отметил, что работа по выявлению и отключению майнинговых ферм совместно с УВД города Сухум продолжается. На прошлой неделе было отключено 11 маленьких ферм.

«Работа продолжается по отключению майнинговых ферм. Акты составлены и переданы в «Энергонадзор». Надеюсь, что по городу Сухум крупных ферм нет», - сказал Джамбулат Аршба.

Он считает, что некоторый рост расхода электроэнергии имеет место за счет увеличения количества отдыхающих в частном секторе в Сухуме.

Беслан Эшба поручил перепроверить на потребление электроэнергии все промышленные предприятия, вне зависимости от форм собственности и от того, функционируют они или нет.

«Все промышленные предприятия, все предприятия, которые работают или не работают, какая бы форма собственности ни была, частная, государственная – все надо перепроверить. Первое: должны стоять счетчики. Второе: это соизмеримость потребляемой электроэнергии к тому виду деятельности, который они ведут», - сказал Беслан Эшба.

Джамбулат Аршба проинформировал, что за последние два с половиной месяца проведены мероприятия по проверке 454 объектов в Сухуме. 30 объектов отключили от трехфазного питания, установили около 50 новых счетчиков. В результате собрано на 2,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мэр Сухума поручил продолжить работы по выявлению трехфазного подключения.  

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 15 июля 2021 12:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ: В СУХУМЕ ПРОДЕЛАН БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ ПО ФИКСАЦИИ НАНЕСЕННОГО СТИХИЕЙ УЩЕРБА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.