НА КРУПНЫХ ОБЪЕКТАХ УСТАНОВЯТ СЧЕТЧИКИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума провел совещание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют. Беслан Эшба призвал соответствующие службы усилить работу по выявлению оборудования по майнингу криптовалют.
Начальник отдела «Энергосбыт» филиала СУЭС РУП «Черноморэнерго» Джамбулат Аршба отметил, что работа по выявлению и отключению майнинговых ферм совместно с УВД города Сухум продолжается. На прошлой неделе было отключено 11 маленьких ферм.
«Работа продолжается по отключению майнинговых ферм. Акты составлены и переданы в «Энергонадзор». Надеюсь, что по городу Сухум крупных ферм нет», - сказал Джамбулат Аршба.
Он считает, что некоторый рост расхода электроэнергии имеет место за счет увеличения количества отдыхающих в частном секторе в Сухуме.
Беслан Эшба поручил перепроверить на потребление электроэнергии все промышленные предприятия, вне зависимости от форм собственности и от того, функционируют они или нет.
«Все промышленные предприятия, все предприятия, которые работают или не работают, какая бы форма собственности ни была, частная, государственная – все надо перепроверить. Первое: должны стоять счетчики. Второе: это соизмеримость потребляемой электроэнергии к тому виду деятельности, который они ведут», - сказал Беслан Эшба.
Джамбулат Аршба проинформировал, что за последние два с половиной месяца проведены мероприятия по проверке 454 объектов в Сухуме. 30 объектов отключили от трехфазного питания, установили около 50 новых счетчиков. В результате собрано на 2,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Мэр Сухума поручил продолжить работы по выявлению трехфазного подключения.
Об этом сообщает сайт столицы.
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