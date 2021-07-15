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Абхазия Информ

О, МОРЕ В ГАГРАХ! НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ ПЕСНИ

Новости Четверг, 15 июля 2021 14:45
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О, МОРЕ В ГАГРАХ! НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ ПЕСНИ

Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. Гарик Сукачёв и Александр Ф. Скляр представили свою версию песни «О, море в Гаграх».

https://band.link/botsman2

Песня «О, море в Гаграх» появилась в 60-х годах – и стала невероятно популярной. Она была создана как звуковое письмо. Меломаны находили её на самиздатовских пластинках, так называемых «записях на костях». А ещё песню можно было услышать из радиоточек в поездах, которые следовали к городам северо-восточного побережья Чёрного моря.

Именно таким образом с композицией познакомились многие жители и гости СССР. Песня осталась в их памяти тесно связанной с курортами и с неповторимой природой юга страны, с детством и с юностью, с отдыхом и с беззаботностью.

Летом 2021 года Гарик Сукачёв и Александр Ф. Скляр решили подарить слушателям возможность окунуться в ту атмосферу, свидетелями которой были сами. А дополнением стали собственный творческий почерк артистов и качественная студийная работа.

Уже сейчас песню «О, море в Гаграх» проекта «Боцман и Бродяга» можно услышать на перронах перед отправлением и по прибытии поездов РЖД южного направления, а также в вагонах – как пожелание добра и отличного отдыха всем путешествующим.

Композиция записана в студии Гарика Сукачёва. Песня стала вторым синглом с грядущего альбома «Боцман и Бродяга. Часть 2» после «И снова май месяц» авторства Александра Ф. Скляра.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 15 июля 2021 14:48

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