РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КРИПТО-ОБЪЕКТОВ

В селе Дурипш домовладелец незаконно подключил 60 крипто-аппаратов. Майнинг-ферма была обнаружена сотрудниками УЭБ и ПК совместно с отделом внутренних дел Гудаутского района и службой Государственной безопасности. Оборудование изъято.

На территории Галского района обнаружено и изъято 89 незаконно действующих криптоустройств, размещенных на 5-ти майнинг-фермах в частном секторе. Системную работу по выявлению майнинг-объектов в районе проводят сотрудники Галского отдела внутренних дел и отдела службы государственной безопасности при участии представителей РЭС «Черноморэнерго».

Сухум. 15 июля 2021. Абхазия-Информ. За первые недели июля в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками МВД Абхазии совместно со службой Госбезопасности, представителями Госстандарта Республики и РУП «Черноморэнерго» демонтировано и помещено на ответственное хранение 1296 майнинг-устройств.

В столице изъяты майнинг-устройства, которые владельцы прятали в подсобном помещении, а так же в подвале одного домовладения и 27 действующих крипто-машин изъято на территории хлебзавода по у. 4 марта.

Действующие аппараты по добыче криптовалют изъяты в домовладении жителя села Нижняя Эшера Сухумского района. А в г. Ткуарчал незаконно майнил криптовалюту житель того же района в своей квартире. 41 аппарат изъят в Гулрыпшском районе.

В ночь на 13 июля при проведении целевых рейдовых мероприятий в Очамчырском районе сотрудниками УЭБ и ПК совместно с подразделениями центрального аппарата МВД и представителями департамента по энергонадзору Госстандарта Абхазии были проверены 6 майнинг-объектов. В общей сложности изъято 569 криптоутройств, из которых в частном секторе обнаружено 92 единицы майнинг-оборудования и 477 аппаратов изъято с территории бывшего предприятия в г. Очамчыра. Ранее, 6 июля в районе было изъято 43 криптоустройства.

В селе Лдзаа и Алахадзы г. Пицунда с двух майнинг-объектов изъято 474 устройства по добыче криптовалют. Сотрудники Пицундского отдела милиции и МОБ управления внутренних дел по Гагрскому району совместно с сотрудниками службы Госбезопасности, «Черноморэнерго» и Госстандарта Абхазии при проведении проверки установили факты вторичного подключения на ранее закрытых объектах. Так же, 6 июля в Гагрском районе была выявлена майнинг-ферма с 16-ю действующими устройствами.

В отношении нарушителей за незаконное подключение к энергосети для осуществления деятельности по добыче криптовалют составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 96 прим.1 КоАП РА. Мероприятия по выявлению действующих майнинг-объектов, а так же системный мониторинг уже закрытых крипто-ферм сотрудниками МВД проводятся ежедневно.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.