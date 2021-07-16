ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 189 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 16 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 15 июля проведено у 601 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 189 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 165 пациентов, в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 45 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались 3 пациента, двое мужчины 65 и 72 лет, а также женщина 80 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19595 человек. Зарегистрировано 272 летальных случая. Выздоровели 16050 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.