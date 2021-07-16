ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 189 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 16 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 15 июля проведено у 601 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 189 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 165 пациентов, в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 45 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.