СОВЕЩАНИЕ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Сухум. 16 июля 2021. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа провёл рабочее совещание с руководством Министерства просвещения и языкового развития.
Беслану Джопуа доложили об итогах учебного года и завершающих экзаменах.
По сообщению министра Инала Габлия, в 153 школах страны в 2021 году было 1975 выпускников, среди них 9 медалистов (7 золотых и 2 серебряных). На сегодняшний день в республике 28 144 учащихся средних школ, в старшую школу перешли 2 224 ученика.
В рамках встречи поднимались вопросы состояния общеобразовательных учреждений, развития и пропаганды абхазского языка, обсуждались планы по улучшению системы среднего образования.
Первый вице-премьер дал ряд поручений, порекомендовал готовиться к новому учебному году с учётом угрозы распространения коронавирусной инфекции.