СОВЕЩАНИЕ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Сухум. 16 июля 2021. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа провёл рабочее совещание с руководством Министерства просвещения и языкового развития.



Беслану Джопуа доложили об итогах учебного года и завершающих экзаменах.



