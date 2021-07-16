В ГАГРЕ БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА «МРАМЗА»

Сухум. 16 июля 2021. Абхазия-Информ. Территория детского сада «Мрамза» благоустраивается. В администрацию Гагрского района обратились бизнесмены Инал Аджба и Нури Хагуш с инициативой принять участие в благоустройстве территории города. Им был предложен проект благоустройства территории детского сада «Мрамза».

Осмотрев объект, ознакомившись со всеми работами, они обязались взять проект на себя. Площадь территории детского сада 2400 кв.м.

Предложено было заняться благоустройством именно этого сада, так как территория находилась в плачевном состоянии, дорожные покрытия были повреждены, оголилась корневая система насаждений.