СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Руководство спасательного ведомства обсудило с представителями министерства по туризму и администраций районов комплекс мер по обеспечению условий безопасного купания в морской акватории республики.

Сухум. 16 июля 2021. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии прошло совещание по проблеме безопасности граждан республики и гостей Абхазии на водных объектах в период летнего туристического сезона. Совещание проводилось по поручению Президента РА Аслана Бжания.

По словам первого заместителя министра по ЧС, генерал-майора Тиграна Делибалтяна, статистика чрезвычайных ситуаций на воде крайне тревожная с тенденцией к ухудшению. В текущем туристическом сезоне на воде уже погибли 10 человек. Основная причина трагедий – пренебрежения правилами безопасности, в том числе и купание в нетрезвом виде.

По части соответствия пляжей республики установленным нормативам на совещании было отмечено, что из 17 пляжей по республике только 5 соответствуют нормам. Речь, в частности идет о наличии на пляже оборудованного спасательного поста, подготовленного персонала, смотровой вышки и спасательной лодки. Купальные и технические зоны должны быть огорожены специальными буями. Подготовка пляжей в соответствии с нормативами входит в компетенцию районных администраций.

В этой связи в районных бюджетах необходимо закладывать финансирование на соответствующее оборудование городских пляжей.

Касаясь темы нехватки спасателей в районах, начальник ГИМС МЧС Абхазии Тенгиза Сабуа отметил, что инспекция может оказать помощь в аттестации делегированных из районов спасателей. На совещании не раз отмечалось, что необходимо организовать сеть спасательных станций по всей стране.

Подводя итоги предметного разговора, участники встречи особо подчеркнули, что республика нуждается в разработке и внедрении целевой программы обеспечения безопасности на водных объектах, а также более четкого правового регулирования взаимоотношений между районными органами власти и представителями турбизнеса, оказывающими услуги по организации отдыха в акватории Абхазии и её прибрежной зоне.