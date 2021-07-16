 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Новости Пятница, 16 июля 2021 17:54
Оцените материал
(0 голосов)
СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Сухум. 16 июля 2021. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии прошло совещание по проблеме безопасности граждан республики и гостей Абхазии на водных объектах в период летнего туристического сезона. Совещание проводилось по поручению Президента РА Аслана Бжания.

Руководство спасательного ведомства обсудило с представителями министерства по туризму и администраций районов комплекс мер по обеспечению условий безопасного купания в морской акватории республики.

По словам первого заместителя министра по ЧС, генерал-майора Тиграна Делибалтяна, статистика чрезвычайных ситуаций на воде крайне тревожная с тенденцией к ухудшению. В текущем туристическом сезоне на воде уже погибли 10 человек. Основная причина трагедий – пренебрежения правилами безопасности, в том числе и купание в нетрезвом виде.

По части соответствия пляжей республики установленным нормативам на совещании было отмечено, что из 17 пляжей по республике  только 5 соответствуют нормам. Речь, в частности идет о наличии на пляже оборудованного спасательного поста, подготовленного персонала, смотровой вышки и спасательной лодки.  Купальные и технические зоны должны быть огорожены специальными буями. Подготовка пляжей в соответствии с нормативами входит в компетенцию районных администраций.

В этой связи в районных бюджетах необходимо закладывать финансирование на соответствующее оборудование городских пляжей.

Касаясь темы нехватки спасателей в районах, начальник ГИМС МЧС Абхазии Тенгиза Сабуа отметил, что  инспекция может оказать помощь в аттестации делегированных из районов спасателей. На совещании не раз отмечалось, что необходимо организовать сеть спасательных станций по всей стране.  

Подводя итоги предметного разговора, участники встречи особо подчеркнули, что республика нуждается в разработке и внедрении целевой программы обеспечения безопасности на водных объектах, а также более четкого правового регулирования взаимоотношений между районными органами власти и представителями турбизнеса, оказывающими услуги по организации отдыха в    акватории Абхазии и её прибрежной зоне.   

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 16 июля 2021 17:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГАГРЕ БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА «МРАМЗА» КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.